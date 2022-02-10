再提藍白合 郝龍斌：民眾黨成事不足敗事有可能

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（中央社記者劉冠廷台北10日電）提出「藍白合」構想的前國民黨副主席郝龍斌今天表示，能談合作，兩黨都能獲得最大利益，談不攏當然要戰；以民眾黨現在的實力，要成事應該是不足的，但敗事、將國民黨扯下來，是有可能的。

郝龍斌日前曾表示，以在野黨角度當然不希望台北市副市長黃珊珊參選台北市長，且選民結構重疊，呼籲應藍白合作。

郝龍斌今天接受廣播節目專訪時重申，兩黨為什麼談，是為了讓雙方利益達到最大，彼此之間不會因為在野互相扯後腿造成雙輸，但這很難，因為要思考如何照顧到兩黨的利益。

民眾黨主席柯文哲日前冷回應「藍白合」議題，郝龍斌說，柯文哲當年可以當選台北市長，就是因為「白綠合」，靠民進黨支持才當選，相信柯文哲不會否認。

郝龍斌說，雙方要談合作不容易，因此當然是要談就談、要戰就戰，而國民黨要先強化自己、團結，能戰才能合；從候選人的角度不能寄望兩黨能談成功，而是要全力備戰，爭取勝選。

郝龍斌也說，民眾黨絕對比國民黨弱，一對一的選舉，以民眾黨現在的實力，要成事應該是不足的，但敗事、將國民黨扯下來，是有可能的，這樣對在野力量的擴大是否有幫助，這是民眾黨需要思考的。

談到國民黨昨天通過「111年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，將以協調代替初選，郝龍斌表示，在提名上任何政黨都是以現任優先為原則，如果有非常強的挑戰者，不接受現任優先，黨中央就要積極協調，黨中央要如何協調，讓挑戰者能心平氣和的團結，這是黨中央該做的，若實在不行，可能要透過大家都能接受的初選方式，解決問題。

此外，政府有條件開放日本福島5縣食品，郝龍斌表示，希望政府能做到清楚標示產地與提供輻射檢驗證明，但檢驗量能是否足夠令人質疑，政府應公布檢驗儀器、人力分布，以及未來要檢驗的項目；地方政府則應加強查核、嚴格要求標示，並鼓勵廠商申請證明食安的標示。

郝龍斌說，他已和部分縣市首長聯繫過，對核災區食品進口都很憂慮，未來可能部分縣市將聯合召開記者會，表達立場；國民黨現在做的是亡羊補牢，治本之道是源頭管理、流向管制、加強檢驗。（編輯：謝佳珍）1110210