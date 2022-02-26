藍營計劃縣市長選舉艱困區先提名 黨內看法不一

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（中央社記者劉冠廷台北26日電）國民黨啟動年底縣市長選戰布局，計劃艱困選區優先提名，黨內人士今天說，此目的在儘快確定人選，發揮母雞帶小雞的作用；但黨內也有聲音建議，應率先提名連任選區，拉抬團結氣勢。

為迎戰年底縣市長選戰，國民黨已啟動中央選戰策略會報運作，但作業期程未定，目前處於徵詢階段，國民黨秘書長黃健庭日前表示，相關提名時程，黨主席朱立倫已說過要優先處理艱困選區，第二階段才是藍營縣市長競選連任選區，以及國民黨有機會光復的選區。

黨內人士今天接受中央社記者訪問時，談到艱困選區優先提名的思維，他表示，艱困地區優先選定候選人，可以讓當地要參選議員、里長的黨員，安下心來，不會有種找不到母雞、孤軍奮戰的感覺，讓縣市長候選人發揮母雞帶小雞的作用，在艱困選區團體作戰，突破困境。

黨內人士也說，不急於提名連任選區，則是思考到藍營連任縣市的人選幾乎都已確定，現在就是讓這些地方執政首長專心拚市政，最後關頭提名，一鼓作氣拚連任。

但黨內也有部分人士認為，連任縣市應優先提名，讓各候選人一字排開，展現藍營團結氛圍，炒熱選情；艱困選區人選難尋，黨中央應多花時間傾聽地方意見，了解地方需求，充分協調溝通出最適當的人選。

此外，國民黨日前通過直轄市議員提名特別辦法，原則上計劃在六都各選區至少多提名一席，以及提高年輕人初選加權比例，此舉隨即引發部分地方議會的反彈，甚至有國民黨籍的台中市議員揚言要「退黨參選」。

一位藍營輔選人士表示，經過各地方黨部溝通說明之後，目前已沒有太多反彈的聲音；各選區是否增加一席，需要經過各地盤點，沒有硬性規定一定要增加，而且如果增加，也不影響現任議員的提名，多增加的一席，是由想參選的新人共同角逐。（編輯：郭無患）1110226