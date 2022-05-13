人權會與兩公約國際審委交流 陳菊盼接軌國際標準

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北13日電）國家人權委員會今天舉辦首次「國家人權委員會與兩公約第三次國家報告國際審查委員交流座談」，監察院長、人權會主委陳菊表示，將努力監督並與行政部門協作，提升台灣人權，接軌國際標準。

人權會今天透過新聞稿指出，此次交流座談除人權會委員外，與會者包括公政公約第三次國家報告國際審查委員會諾瓦克（Manfred Nowak）主席、經社文公約第三次國家報告國際審查委員會瑞戴爾（Eibe Riedel）主席等人。

人權會說，交流是盼汲取國際審查委員對人權會的功能與運作建言，及聆聽如何監督政府改善結論性意見的經驗分享，使台灣人權的保障能更加完善，把台灣人權的進程繼續往前推進。

陳菊致詞時表示，人權會成立以來，首度與兩公約第三次國家報告國際審查委員見面，雖然國際疫情還沒獲得緩解，但推動人權的腳步不會停歇，萬分感謝國際審查委員克服萬難抵台，與人權會展開非常有意義且深度的對話，給予人權工作寶貴建言。

她說，期許人權會在保障及促進人權的目標下，落實國際人權公約，朝向符合巴黎原則的國家人權機構努力。

陳菊表示，人權會扮演的角色，不只是政府與民眾的橋梁，而是與民眾站在一起，雖然目前台灣不是聯合國會員國，而無法依照公約規定將公約簽署書或批准書存放於聯合國，但人權是全世界的普世價值，台灣仍努力將重要國際人權公約國內法化。

諾瓦克表示，審查委員會肯定台灣成立國家人權委員會，也期許委員會多元且完全獨立，落實監督在兩公約及此次審查委員會所提出建議下的義務，例如對於禁止酷刑、保護移工、難民及避免強迫失蹤等國際公約，期待人權會能協助政府推動。

諾瓦克也表示，礙於現實的因素，可能不是以會員國身分簽署相關國際公約，但建議以單方面接受公約管轄形式來推動，可使台灣更接近聯合國及國際人權保障。

瑞戴爾則談到，人權會所發布的獨立評估意見，可說是仗義直言，期待人權會採取更主動積極的態度，監督相關權責機關，朝向全面落實國際人權法邁進。（編輯：林興盟）1110513