民進黨執評委登記截止 林右昌潘孟安參選中執委

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（中央社記者溫貴香台北17日電）民進黨7月17日全代會將重組黨權力核心。中執委、中評委今天截止登記，年底即將卸任縣市長的基隆市長林右昌代表正國會、屏東縣長潘孟安代表新系、副總統賴清德系統登記參選中執委，備受關注。

民進黨7月17日將召開全國黨員代表大會，重頭戲是兩年一度的改選中執委、中常委和中評委；將由597名黨代表改選30席中執委、11席中評委；再由當選的30席中執委互選出10席中常委，11席當選的中評委互選1人為主任委員。

中執委、中評委選舉領表、登記下午截止，中執委選舉共計35人登記，中評委選舉共計15人登記。

中執委部分，選出30席，但35人登記；中評委部分，選出11席，但15人登記，這一屆是當然中執委的基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安都登記參選中執委，志在問鼎中常委，進入中常會。

黨政人士晚間受訪表示，兩年前黨職改選時，湧言會、已故海董林昆海希望改變派系結構，從1席中常委擴張成2席，因此派系競爭激烈，但最後只維持1席，今年中常委選舉，維持派系平衡，堪稱是同額競選，維持原有的派系結果分別是新系3席、正國會2席、英系2席、蘇系1席、湧言會1席、綠色友誼連線1席，共10席。

改選後的中執會、中常會將處理2024年總統初選、區域與不分區立委提名等事宜。（編輯：蘇龍麒）1110617