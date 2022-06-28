總統府：國安會不可能逾越權力 插手統帥權

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（中央社記者溫貴香、游凱翔台北28日電）總統府發言人張惇涵今天表示，總統是三軍統帥，國安會依照總統授權及指示，協助總統處理各項國安業務，國安會不可能插手統帥權，也不可能逾越權力。

中國時報報導，蔡政府任內國安會打電話給高階將領交辦事項的情節，時有所聞，國安會逾越權力，插手三軍統帥權。

總統府發言人張惇涵表示，這又是一篇未向總統府查證的報導，內容夾敘夾議，諸多與事實不符。國安會不可能插手統帥權，也不可能逾越權力。蔡總統向來尊重國軍的專業，也力挺國軍官士兵，相信這點全民有目共睹。

張惇涵說，總統府與國防部也多次公開說明，國安會與國防部是「一個團隊、一個目標」，共同為提升國防戰力、捍衛國家安全共同努力。此值國際政經局勢複雜變遷之際，國軍軍心士氣尤為重要，「中國時報連續兩天操作類似議題，可以休矣。」

國防部上午發布新聞稿表示，依台灣的國防體制，總統統率全國陸海空軍，為三軍統帥，行使統帥權指揮軍隊，直接責成國防部長，由部長命令參謀總長指揮執行。總統為決定國家安全有關的國防大政方針，或因應國防重大緊急情勢，得召開國家安全會議。

國防部指出，國安會與國防部皆是國安團隊的重要成員，「一個團隊、一個目標」，皆以提升國防戰力、強化國家安全為目標共同努力。報導所謂「插手統帥權」的說法並非事實。

國防部呼籲相關媒體報導前應善盡查證之責，並守社會公器分寸，避免影響大眾視聽。（編輯：謝佳珍）1110628