蔡總統中和宣講遭抗議 侯友宜：新北市治安穩定

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總統兼民進黨主席蔡英文11日赴新北市中和宣講活動遭遇民眾舉牌鬧場。新北市長侯友宜（圖）12日出席2022亞太永續行動博覽會受訪時表示，新北市這幾年治安非常的穩定，全國治安評核都名列前茅，他感謝新北市8000名警察同仁辛苦。中央社記者張新偉攝 111年8月12日

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（中央社記者郭建伸台北12日電）總統兼民進黨主席蔡英文11日赴新北市中和宣講活動遭遇民眾舉牌鬧場。新北市長侯友宜今天受訪時表示，新北市這幾年治安非常的穩定，全國治安評核都名列前茅，他感謝新北市8000名警察同仁辛苦。

民進黨主席蔡英文晚間出席新北小英之友會辦的「民主前進挺18」首場宣講活動時，3名疑似統促黨人士舉著「蔡英文不要挑起戰爭、我們要和平」標語大聲抗議，一度打斷蔡英文致詞，有民進黨議員就此批評新北市治安不好。

侯友宜今天上午出席2022亞太永續行動博覽會並接受訪問。對此，他表示，新北市的治安這幾年在全國治安評核都名列前茅，尤其去年在國家警光獎章最高的榮譽裡面，連拿所有最大的獎項，不管是犯罪、偵查、預防、交通、綜合規劃都是冠軍。

侯友宜強調，新北市這幾年治安非常的穩定，他感謝新北市8000名警察同仁辛苦，「我們大家繼續捍衛新北治安，大家加油」。

媒體詢問，未來是否會前往嘉義縣輔選。侯友宜表示，新北市政他還是很努力做到更好，外縣市只要跟新北市在市政聯結能夠共同合作、並肩作戰，都會一起努力。

此外，民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文案，台北市長柯文哲日前指出，蔡總統逼台灣人在台大跟民進黨之間抉擇。媒體詢問侯友宜相信台大還是民進黨。

侯友宜表示，學術自主是民主國家應有態度，從政者本身要以身作則看待此事。（編輯：翟思嘉）1110812