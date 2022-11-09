盧秀燕請假跑選舉 蔡其昌：沒特別意義

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尋求連任的台中市長盧秀燕10日起請假跑選舉，民進黨台中市長參選人蔡其昌（前中）9日表示，盧秀燕請不請假，一樣都動用市府輔選，「請不請假對我們沒特別意義」。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月9日

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（中央社記者蘇木春台中9日電）尋求連任的台中市長盧秀燕明起請假跑選舉，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，盧秀燕請不請假，一樣都動用市府輔選，把市府當成競選總部，「請不請假對我們沒特別意義」。

蔡其昌競選總部原先排定今天上午持續「全面開站」計畫，蔡其昌將前往北屯區文心路四段的路口向民眾打招呼，接著到北屯水湳市場拜票，但今天上午路口行程蔡其昌未現身。

蔡其昌在市場拜票前接受媒體聯訪，媒體詢問是否因身體不適取消路口行程，他表示，昨天在中華路夜市拜票到晚間11時多，競選團隊希望他多休息一下。不過沒問題的，他現在一樣早上8時就到市場向市民拜託，身體還能負擔。

至於媒體提問能否達到演講1000場的目標，蔡其昌說，昨天結束後差不多已778場，接近800場，1000場是目標，相信應該在最後會達到。

對於盧秀燕明天起請假跑選舉，蔡其昌說，他沒有意見，不論盧秀燕請不請假，一樣都動用市政府在替她輔選，把市政府當成競選總部公器私用、用公家資源做政治監控。

蔡其昌指出，市府辦活動置入行銷，甚至還施壓讓工協會理事長、勞工團體，針對參加蔡其昌後援會全面打壓，讓台中市這次的選戰成為史上選風最敗壞的一次，「所以盧秀燕請不請假對我們沒特別意義。」（編輯：郭諭儒）1111109