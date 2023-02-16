藍稱夏立言訪中捍衛中華民國 綠質疑擁抱九二共識

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（中央社記者溫貴香、劉冠廷台北16日電）國民黨主席朱立倫今天正告民進黨及黨主席賴清德，台獨讓中華民國沒有空間，國民黨永遠捍衛中華民國。民進黨反問朱立倫，國民黨副主席夏立言，有向北京表達捍衛中華民國還是接受中共主張的九二共識。

國民黨副發言人呂謦煒表示，民進黨始終不廢除「台獨黨綱」，賴清德的「務實台獨」說法更引起各方疑慮，這樣怎麼能守護台海和平；國民黨始終堅守「中華民國憲法」及黨章黨綱的規範，有原則的務實進行兩岸交流，執政期間更簽署包括ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）等多項協議，到今天仍然適用，難道這些也是配合統戰或矮化台灣，別忘了民進黨可是希望這些協議不要中斷。

呂謦煒質疑，中華民國什麼時候改名成「中華民國台灣」了，請民進黨先好好正視自己國家的憲法，正視中華民國的存在。

民進黨主席賴清德認為，北京當局所定義的「九二共識」，並無中華民國生存空間。朱立倫今天受訪說，再次正告賴清德、民進黨，台獨才是意圖消滅中華民國，才是讓中華民國沒有空間的主張。

民進黨下午發布新聞稿表示，朱立倫聲稱「台獨才讓中華民國沒有空間，國民黨永遠是捍衛中華民國，守護台灣的民主自由」的說法，民進黨要請問朱立倫，國民黨副主席夏立言有向北京表達「捍衛中華民國」嗎，還是接受中共主張的「九二共識」。

民進黨指出，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，這是台灣社會的共識，而捍衛中華民國台灣主權，守護台灣民主自由是民進黨從黨外、創黨到執政不變的使命，反觀國民黨在兩岸的主張從沒有放棄統一的路線，令社會無法安心。

民進黨表示，朱立倫主席與國民黨，在兩岸的議題上，不但沒有向中共表達反對軍事威脅的主流民意，反而一再配合統戰宣傳，向國際社會傳達錯誤訊息。

民進黨表示，面對主權，民進黨從未改變立場，台灣的前途要由台灣人民共同決定，兩岸應尋求經貿合作，發展和平穩定的互惠關係，國民黨擁抱「九二共識」並不會為中華民國爭取對等的談判空間。

民進黨指出，黨主席賴清德一再呼籲，在台灣無論朝野，必須一起堅守「自由民主的憲政體制」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「主權不容侵犯併吞」、「中華民國台灣的前途必須要遵循全體台灣人民的意志」等4個堅持，捍衛台灣的國家主權以及民主自由。

民進黨表示，不管是現在還是未來，兩岸關係穩定發展的關鍵，則是應該奠基於「和平、對等、民主、對話」的原則上。

民進黨也再次提醒國民黨，切勿一再陷入中共當局統戰框架，而是要以台灣民意為念，若國民黨真追求和平，應立即要求中共放棄對台武力威脅。（編輯：林興盟）1120216