多餵飽10億人 芬蘭研究：挪用家畜飼料給人吃是解方

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根據最新芬蘭研究，若能將穀物和其他家畜飼料挪用給人吃，增加的糧食供應足夠多養活10億人。圖為養雞場。（中央社檔案照片）

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（中央社巴黎19日綜合外電報導）根據今天發表的最新芬蘭研究，若能將穀物和其他家畜飼料挪用給人吃，增加的糧食供應足夠多養活10億人。畜牧業、水產業的飼料如穀片、魚和豆子，都是人類可食用的食物。

法新社報導，世界正努力提供數億人足夠的卡路里和營養，以維持他們的健康時，芬蘭研究人員開始研究，若將動物消耗的食物提供給人類會發生什麼事。

他們分析全球用於農作物、家畜和農業產品的食物系統數據，聚焦在飼料使用和其他動物潛在食物來源，例如養殖過程中本來就會產生的副產品、剩餘物等。

鑒於供應全球動物、漁獲的熱量需求，研究人員計算發現，換掉其他可食用的飼料，可使全球人類的食物熱量供應增加13%，蛋白質供應增加15%。

主導這項研究的芬蘭阿爾托大學（Aalto University）研究人員告訴法新社：「這研究攸關著10億人。」

每年消耗超過60億公噸動物飼料中，約有15%可直接作為人類食物。研究顯示，全球有49%水產養殖飼料、68%家禽養殖飼料、38%養豬飼料，都是由人類可食用的食物組成。

研究人員確認這些飼料都可由僅供動物食用的食物取代，不只農作物生產的副產品如稻草、葉子、酒糟、甜菜根、油菜籽和棉花籽，動物副產品如碎肉、骨粉也能作為替代品。

研究人員表示：「這些副產品大多直接被留在田裡或被浪費掉。它們不一定可直接用來餵食動物，但這是我們擁有的潛力之一。」

這項研究已發表在「自然食品」（Nature Food）期刊。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）7月警告，俄羅斯入侵烏克蘭再加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來的長時間影響，將造成「前所未有的全球飢餓危機」。

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把種植的農作物作為家畜飼料，不只讓飢餓的人們無法取得重要的熱量，同時也對環境和氣候產生巨大影響。單是肉類生產產生的溫室氣體就占總量的14%以上，農業也使用超過3/4的可用淡水資源。

研究人員表示：「我們正在尋找不同的方法幫助地球，為了人類提供食物。許多現在用來給牲畜和水產的飼料，是我們可以使用的，這是我們在尋找的槓桿點之一。」（譯者：張茗喧/核稿：盧映孜）1110920