區公所課長性騷擾 韓國瑜：此風不可長

（中央社記者程啟峰高雄17日電）高雄市某區公所課長涉及性騷擾遭降調，高雄市長韓國瑜今天表示，此風不可長，這名課長不是調職就沒事，可能還要移送法辦，甚至撤銷公職。

韓國瑜上午出席高雄市社福慈善團體聯合會第16屆第1次會員代表大會，受訪時做以上表示。

韓國瑜表示，怎麼可以利用職務之便性騷擾屬下女職員，且有好幾名被害人，且持續多年，這怎麼有資格當公務員，所以一定要重懲。

韓國瑜又說，他上任後公務員所作所為，他負所有責任，至於上任前的高雄市公務員行為，他雖曾講過不追究，但並不代表可以容忍這些亂七八糟的行為。

韓國瑜說，現在市政府是往前衝的時候，並沒有回頭看那些不愉快的、不同政黨、是不是自己派系的人，但有些大家無法忍受的積習、惡劣的行為，他不會容忍，而且一旦辦人，下手一定非常重。

他強調他主張的1%除弊、99%興利並不代表容忍一切罪惡，所以涉案課長先調職，再進一步調查，必要時要送法辦，甚至撤銷公職。（編輯：翁翠萍）1080217