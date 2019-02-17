新北三重立委補選造勢 余天全家總動員

距離新北市立委補選投票剩下約一個月時間，民進黨籍參選人余天（前左）17日晚間舉辦大型造勢晚會，包含太太李亞萍（前左2）、兒子余祥銓（前左4）在內，全家總動員登台助選。中央社記者王鴻國攝 108年2月17日

（中央社記者王鴻國新北17日電）新北三重立委補選最後衝刺，民進黨參選人余天今晚舉辦大型造勢晚會，不僅行政院長蘇貞昌和民進黨主席卓榮泰都站台，就連余天全家也都首次上台助選，讓氣氛嗨到最高點。

余天今天成立競選總部並舉辦首次的大型造勢晚會，晚會在三重體育場旁的廣場舉辦，雖然天氣寒冷，仍吸引上千民眾參與。

前行政院長游錫堃表示，從在過去威權時期，三重就是民主聖地，民進黨更是華人地區第1個民主政黨，台灣不會接受「九二共識」，希望大家一起支持余天，也就是支持台灣的自由民主，讓三重的選舉結果成為台灣民主的典範。游錫堃還現場送上包子和粽子，預祝余天勝選「包中」。

卓榮泰表示，這場立委補選3種意義，第一是投給前立委高志鵬看，代表大家沒有忘記他，第2是感謝余天近年來為民進黨助選的辛苦，第3是全台人民肯定余天的表現及證明人民仍支持民進黨的執政，繼績支持改革。

蘇貞昌表示，希望選情一定要穩下來，因為民進黨倒了，台灣不會比較好，而他努力工作，包括春節9天仍一直加班，讀資料以應付立法院的質詢，努力工作福國利民，但立法院也要有人幫忙，盼讓余天進立法院來帶頭打拚顧政府，通過各種照顧大家的法案。

余天表示，從徵召以來一直都在聽基層民眾的心聲，民進黨去年九合一選舉失敗，從中央到地方也都在檢討中。

余天指出，他16歲北上時就在三重租屋，因此，三重是很多人北上落腳地方，三重也有很多老房子，因此一定要推動都更，以避免天災受損，此外，還有毒品和治安等問題，若他進立法院，一定會爭取讓三重成為安全好住的城市。他坦承沒什麼政見，唯一政見就是「傾聽民意及滿足民意」，只要人民要他做什麼就做什麼。

最後，余天全家一起現身，包括孫女「樂樂」都上台猛揮旗子為阿公加油，同時，余天還和卓榮泰一起高唱「你是我的生命」，為全場氣氛掀起高潮後結束這場造勢晚會。（編輯：陳俊碩）1080217

民進黨籍新北市立委補選參選人余天（右）17日晚間在三重區舉辦造勢晚會，行政院長蘇貞昌（左）出席站台，並為余天授旗。中央社記者王鴻國攝 108年2月17日

民進黨籍新北市立委補選參選人余天（右）17日晚間在三重區舉辦造勢晚會，黨主席卓榮泰（左）站台輔選，親自為余天披上競選彩帶。中央社記者王鴻國攝 108年2月17日