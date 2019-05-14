虛擬空氣鼓隨地打 逢大電聲研發有成

（中央社記者趙麗妍台中14日電）逢甲大學電聲團隊耗時9個月研發完成「虛擬空氣鼓」，它透過感測器來偵測鼓手擊鼓的角度、力道、方向、速度，並連結App，可不需要實體的鼓，就能隨時隨地打鼓。

逢甲大學今天舉辦「虛擬空氣鼓」記者會指出，研發團隊由副校長黃錦煌領軍，結合電聲碩士學位學程師長等，在教育部補助大學產業創新研發計畫經費支持下，產學研發完成「虛擬空氣鼓」。

研發團隊成員黃興真表示，目前常見虛擬樂器的設計模式，都是透過多台攝影機偵測鼓手的動作位置，雖然比起實體鼓的設備輕巧許多，但還是只能在固定位置使用，無法達到隨時隨地練鼓的環境。

黃興真指出，運用內裝慣性空間（Inertial Space）晶片的感測器（Inertial Space Tag），偵測鼓手擊鼓的角度、力度、方向、速度，且IST感測器大小僅約3公分，綁在鼓棒上或握在手中，再搭配App及耳機，可不受時間地點限制，隨時練鼓。

IST感測器常見的應用是在衛星導航、飛機飛行姿態判定，黃興真說，目前「虛擬空氣鼓」正在申請專利，未來還可延伸至弦樂器、管樂器等。（編輯：戴光育）1080514