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原鄉作物多元開發 樹豆味噌風味佳營養豐富

2022/3/9 16:22（3/9 16:51 更新）
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原住民傳統農作物樹豆製作成味噌，香氣足、營養豐富，口感、風味都讓人驚豔。中央社記者李先鳳攝 111年3月9日
原住民傳統農作物樹豆製作成味噌，香氣足、營養豐富，口感、風味都讓人驚豔。中央社記者李先鳳攝 111年3月9日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）原住民傳統農作物樹豆也能做成味噌，香氣足營養豐富，光豐地區農會監事朱進郎致力推廣原鄉作物，他表示，經過釀製後運用更多元，同時可增加保存時間。

每年3月中旬是東部農民最忙碌的時候，播種、除草等無所不忙，樹豆也是從這段時期開始種植，採收期約在11月至隔年2月；只要植苗長壯，便不需要太過照顧，栽培過程也無需使用農藥及化肥，可說是相當「友善農人」的農作物。

花蓮光復鄉種植不少樹豆，朱進郎告訴中央社記者，他經營的農莊與馬太鞍附近的小農契作，一年約收購300多公斤樹豆，利用樹豆來開發各種加工品，此次獲花蓮農改場協助，製作成味噌，口感、風味都讓人驚豔。

朱進郎將開發農特產品當作興趣，10多年來熱情不減，他說，在地作物包括馬告、紫蘇、蕗蕎等都被用來研發製作成各種食品，看到消費者喜歡，自己也很有成就感。

花蓮縣原住民族野菜學校校長吳雪月接受中央社記者訪問表示，若走進一個社區，發現附近的旱地、房屋前後或田埂上種著一株株紅花種或黃花種的樹豆灌木，這個社區肯定是阿美族部落。

早年物產不豐的年代，樹豆扮演相當重要的角色，阿美族小孩會把它當成零嘴，隨身背袋裡都藏有樹豆。

吳雪月說，阿美族先世移往光復鄉的馬太鞍時，發現當地樹豆非常多，結實可食，於是將樹豆命名為vataan（馬太鞍）。

樹豆是一種耐旱又可在貧瘠地區生長的農作物，在貧瘠地可長到1公尺高左右，如果土地肥沃，植株更可高達2、3公尺，株幅可寬達2.5公尺，產量也相當驚人。

樹豆營養豐富，因此早年原住民族常將樹豆作為主食，最常見的烹調方法是與排骨、豬腳、雞肉等油脂豐厚的肉類一起燉煮，湯頭醇厚鮮美，是部落孩子難忘的「伊娜（媽媽）的味道」。（編輯：張雅淨）1110309

原住民傳統農作物樹豆開發各種加工品，經花蓮農改場協助，製作成味噌。中央社記者李先鳳攝 111年3月9日
原住民傳統農作物樹豆開發各種加工品，經花蓮農改場協助，製作成味噌。中央社記者李先鳳攝 111年3月9日
花蓮縣光豐地區農會監事朱進郎熱愛研製、開發在地農特產品，此次將原住民傳統農作物樹豆製成味噌，風味特殊。中央社記者李先鳳攝 111年3月9日
花蓮縣光豐地區農會監事朱進郎熱愛研製、開發在地農特產品，此次將原住民傳統農作物樹豆製成味噌，風味特殊。中央社記者李先鳳攝 111年3月9日
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