北市關懷中心徵144人接線、派案 時薪230元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北25日電）台北市啟動確診者居家照護，市府今天宣布，由於各區關懷中心服務對象人數攀升，徵求144名人力負責接線、派案等作業，時薪230元、每週工時最多40小時，換算月薪大約3萬6800元。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，市長柯文哲表示，12行政區關懷中心在徵人，希望是對公務系統比較熟悉的退休軍公教回來幫忙，時薪新台幣230元，每週工時上限40小時，月退休金不會受影響。

台北市就業服務處說明，12區關懷中心各需要12名人力，合計144個職缺，以時薪230元計算，月薪約3萬6800元，工作期間預計自5月1日起至12月31日止，或各區關懷中心結束任務後7天內。

就服處表示，工作內容包含協助居家照護及居家隔離者每日主動關懷、生活物資需求案件登錄及派案、接線作業等，且疫情不因假日就停止，所以應徵者須配合週末選休1天、週間選休1天。

此外，就服處指出，衛生局疾管科及各區健康服務中心同步招募133名協辦人力，工作內容包含快篩試劑需求整理、匡列通知、接種資料建置等事項，時薪同樣為230元，但可能會跨行政區支援，能接受者再投履歷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對居家照護今天上路的簡訊通報系統，台北市副市長黃珊珊說明，為了避免確診者在家慌亂，因此在中央建置的系統5月7日上路前先以此方式替代，確診者須自行填寫的疫調資料包含姓名、年齡、接觸史、接觸者聯絡方式等。

黃珊珊表示，等確診者自主通報接觸史後，系統將回傳關懷簡訊，疫調同仁會根據通報的資訊進一步確認是否有謊報或漏報，希望能減少必要電話問到半夜的狀況。（編輯：陳仁華）1110425