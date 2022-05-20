國中會考登場 屏東呼籲考生穿校服方便辨識

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屏東縣長潘孟安（右）20日前往屏東高中視察111年國中教育會考考場模擬演練及準備情形，呼籲考生穿著學校服裝，可快速辨識及方便試場管理。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年5月20日

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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）國中會考明後天舉行，屏東有10處考場，共6320名考生報考，屏東縣長潘孟安今天前往視察考場模擬演練，呼籲考生穿著學校服裝，方便快速辨識與試場管理。

潘孟安今天前往屏東高中視察考場模擬演練及準備情形，包括進入考場分流動線、人員管制、量體溫、試場開門窗與開啟冷氣模擬、考生休息區、第二類備用試場等。

潘孟安透過新聞稿表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，雖去年有會考防疫經驗，要求所有考場結束後落實消毒作業，以及全部考場學校務必完成模擬演練並備妥防疫物資，讓考生在兼顧防疫需求及不開放家長陪考情形下，能安心順利完成考試。

潘孟安表示，為快速辨識及方便試場管理，呼籲考生穿著學校服裝，由現場人員引導進入一般試場應試；針對自主防疫、居家檢疫、現場發燒或呼吸道疾病等症狀者，另有開設105間的第二類備用試場，規劃獨立進出動線且不得提早交卷，節間休息及用餐均應於第二類備用試場進行。

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根據教育處統計，有110名學生尚未解除隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR結果而無法參加21日、22日會考，將於6月4至5日參加會考補考。

縣府表示，採高規格防疫措施，包括全程佩戴口罩、量測體溫、不開放家長陪考並由學校組成考生服務隊、各試場開放冷氣，開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分以維持試場通風、加強消毒頻率、管制考場進出場動線、增設消毒點、試場人數降載、考場工作人員及服務隊老師皆須完整接種疫苗等，確保整體考生應試健康與安全。（編輯：黃世雅）1110520