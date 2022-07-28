樂高微笑碉堡現身 助金門再創積木旅遊潮

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金門縣政府與樂高達人黃彥智再次合作，8月1日起將辦理「積沙成塔」展，盼透過充滿在地特色的「微笑碉堡」（圖）等作品，再創旅遊潮。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年7月28日

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（中央社記者黃慧敏金門縣28日電）金門縣政府延續2年前「積不可獅」人氣，與樂高達人黃彥智再次合作，自8月1日起辦理「積沙成塔」展，盼透過充滿在地特色的「微笑碉堡」和「瓦將軍」積木，再造旅遊潮。

縣府觀光處今天發布新聞表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩、國旅市場復甦之際，縣府再於陽翟大街推出「積沙成塔」積木展，除了展出黃彥智台北101、台中公園、高雄85大樓等知名建築積木經典作品，還將打造金東電影院廣場為積木遊樂園，讓小朋友搭乘全國獨一無二的積木小火車，觀賞樂高達人最新創作「微笑碉堡」和「瓦將軍」。

觀光處說明，「微笑碉堡」原名「忠誠堡」，是一座位於金沙鎮高陽路旁的軍事碉堡，碉堡外型神似胖嘟嘟的「笑臉」，成為金門打卡新點。「瓦將軍」又被稱為「屋頂風獅爺」，外觀是位將軍乘著神獅，作拉弓狀，常見安於閩南古厝建築屋頂，意為剋風制煞、鎮宅避邪。兩者都是充滿金門在地特色的景物，都成為黃彥智巧手下的新作品。

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縣府表示，近年來以旅遊共創模式輔導14家商家進駐陽翟大街，在網紅打卡、媒體報導等行銷下，復刻的陽翟大街已成為來金門必遊景點之一。尤其2020年首度與黃彥智合作「積不可獅」積木展活動，一炮而紅，陽翟大街幾與創意積木畫上等號，帶動親子及年輕客群觀光人潮，展現金門觀光品牌年輕化的努力。

這次活動除了金東戲院廣場展區外，陽翟大街的商家也配合展覽創意小積木，供遊客尋寶，為陽翟大街導入人流、創造商機。活動到9月30日結束，參與活動就有機會參加抽獎，期間並將開設樂高教學課程。（編輯：黃世雅）1110728