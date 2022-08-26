訪高雄原鄉 柯志恩：支持基礎建設教育應始終如一

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨高雄市長參選人柯志恩（前中）26日前往高雄茂林、六龜區爭取支持，和民眾熱情互動。她受訪時表示，任何原鄉基礎建設跟資源補助皆應始終如一，而非特定時間才過來。（柯志恩辦公室提供）中央社記者洪學廣傳真 111年8月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄26日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天前往高雄茂林、六龜區爭取支持，她表示，樂見市長陳其邁勤跑山區支持基礎建設教育，但也呼籲應該要始終如一，而非特定時間才過來。

柯志恩中午出席茂林、六龜區提名同志介紹會，爭取年底選舉支持。柯志恩接受媒體聯訪表示，樂見市長陳其邁勤跑山區，但也希望任何原鄉基礎建設跟資源補助應始終如一，而非特定時間才過來。

柯志恩說，原鄉一向是她非常重視的區域，而且本來就規劃讓在地議員陪同，再加上明天的美濃、旗山區，陸續跑遍高雄38個行政區，這都是按照節奏來。未來也會跑第二輪或三輪，原住民區域建設與教育都是她關切重點。

針對陳其邁近期勤跑山區，是否對她造成壓力，柯志恩表示，完全不會。原鄉地區過去長期支持國民黨，但陳其邁仍願意在選前到原鄉做資源分配，當然樂觀其成。

不過，柯志恩也說，任何原鄉基礎建設跟資源補助應該要始終如一，而非特定時間才過來，希望大家都能重視原鄉任何建設。（編輯：謝雅竹）1110826