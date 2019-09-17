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南韓爆非洲豬瘟疫情 遊韓攜豬肉品入境17日中午起罰20萬
首頁 / 國際

南韓爆發非洲豬瘟疫情

最新更新：2019/09/17 09:24
南韓政府17日宣布京畿道坡州市的一處養豬場發生非洲豬瘟疫情，這是南韓首例非洲豬瘟病例。（韓聯社提供）
南韓政府17日宣布京畿道坡州市的一處養豬場發生非洲豬瘟疫情，這是南韓首例非洲豬瘟病例。（韓聯社提供）

（中央社記者姜遠珍首爾17日專電）南韓農林畜產食品部今天宣布，京畿道坡州市的一處養豬場發生非洲豬瘟疫情，這是南韓首例非洲豬瘟的病例。

南韓YTN有線電視新聞台今天上午以「新聞速報」現場直播報導，農林畜產食品部長金炫秀緊急召開記者會表示，京畿道坡州市一家養豬場16日下午6時送檢的5頭隻豬，於上午6時30分左右被確診感染非洲豬瘟。

金炫秀說，發生非洲豬瘟的坡州市養豬農場是飼養2450隻肉豬的農戶，方圓3公里內並沒有其他養豬戶。

南韓農林畜產食品部說，這家發現非洲豬瘟的農戶並沒有接收廚餘作飼料，且養豬場管理人員最近3個月也沒有出國。

農林畜產食品部消息人士指出，這家養豬場的母豬病死，小豬並沒有暴斃現象，推測可能是非洲豬瘟疫情剛剛發生。

YTN電視報導，由於坡州市屬於接近北韓的邊境地區，推測可能是非洲豬瘟疫區的北韓境內野豬穿越軍事非界線將疫情傳播到南韓。

非洲豬瘟在豬隻間具高度傳染性，但不傳染人類，一旦豬隻感染病毒，致死率非常高，目前沒有預防或治療非洲豬瘟的疫苗或藥物。（編輯：高照芬）1080917

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