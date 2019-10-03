WTO仲裁准美徵懲罰性關稅 歐盟研議反制

（中央社記者唐佩君布魯塞爾2日專電）世界貿易組織（WTO）今天裁決，因歐洲企業空中巴士（Airbus）接受政府非法補貼，美國可對約75億美元的歐洲貨品加徵關稅，歐盟表示若美國加徵關稅將會反制。

WTO今天公布仲裁結果，歷年來空中巴士接受政府部門高額補貼，因此美國可向歐盟約75億美元商品加徵關稅，作為對歐盟反制措施。WTO並表示這是WTO史上最高額的裁決。

事實上，美國波音與歐盟的空中巴士長久以來互相指責對方接受政府的不當補貼，並在WTO進行訴訟拉鋸戰。由於美國較早向WTO提出申訴，因此較先得到結果，但WTO明年也要裁決歐盟對波音的申訴，可能會有相同結果，因此爭議似乎並未真正落幕。

美國先前表示，若仲裁結果可加徵關稅，將會對歐洲的飛機零組件及乳酪、橄欖、酒等課徵關稅，外界關注此舉是否將加劇美歐貿易戰。

歐盟主管貿易事務的執行委員馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）晚間表示，即使美國獲得WTO授權，但現在選擇實施加徵關稅將是短視作法。

馬姆斯壯強調互相加徵關稅措施只會對大西洋兩岸的企業和公民造成損害，並在如今的敏感時刻損害全球貿易和更廣泛的航空業。歐盟準備好與美國合作，為各自的飛機工業提供一個公平且平衡的解決方案。

但她強調，如果美國決定實施加徵關稅措施，將把歐盟推向別無選擇只能反制的局面。（編輯：林治平）1081003