武漢肺炎患者續增 日本：有必要更加防範

（中央社東京22日綜合外電報導）新型冠狀病毒（武漢肺炎）患者續增，日本政府內閣官房長官菅義偉今天說，有必要更加防範，為防止擴大傳染做好萬全準備。

中國官方今天舉行記者會通報新型冠狀病毒疫情，截至21日晚上12時，中國共13省出現疫情，共確診440例。死亡累積9例，新增3例全部來自於湖北。

日本時事通信社報導，菅義偉今天在記者會上說，在中國患者人數持續增加的情況下，有必要更加防範，在確實採取邊境管理等相關措施時，也將密切關注今晚舉行的世界衛生組織（WHO）緊急委員會，為防止擴大傳染做好萬全準備。

菅義偉談到傳染的情況說，雖然無法否定在家人間有限度人傳人的可能，但現階段並未確認有持續性的人傳人，WHO也持相同看法。

日本富士電視台報導，有飛行武漢航班的日本國籍航空，持續呼籲乘組員在當地不要外出。

全日空（All Nippon Airways）每天一班從成田機場直飛武漢，除了呼籲乘組員減少必要外出行程，也在從武漢飛往日本的航班上進行機艙廣播，呼籲有咳嗽及發燒的旅客應主動申告。

適逢農曆春節假期，預料到日本旅行的中國觀光客將比2019年來得多，日本政府有意對從武漢搭機到日本的旅客，發放確認健康狀況的調查表。

WHO預計今天晚間舉行緊急會議，基於會議內容，日本政府也將檢討新的因應措施。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）1090122