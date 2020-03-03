防疫升級 印度取消義大利伊朗日韓公民簽證

（中央社記者康世人新德里3日專電）印度接連兩天新增8起武漢肺炎病例後，印度內政部移民局今天宣布新入境措施，印度3日及之前發給義大利、伊朗、韓國和日本公民的各種簽證效力立刻中止，且不得入境。

印度內政部移民局還宣布，所有曾在2月1日或之前赴中國、伊朗、義大利、韓國和日本，且所持有印度入境簽證的外國公民，如果尚未入境印度，他們所持有的簽證效力也立即中止，這些旅客禁止從空中、陸地或海港入境印度，但在緊急狀況需要入境印度，可就近向印度的大使館或領事館申請新簽證。

此外，台灣也被印度列入行經此地旅客需要在海關接受健康監測的國家和地區名單中。

印度衛生與福利部2日宣布新增兩名感染武漢肺炎的確診病例後，其中新德里的確診病例是來自義大利的遊客，且今天又發現與這名確診病例接觸的6人也確診感染武漢肺炎，因此印度內政部移民局宣布新的入境防疫管制措施。

印度內政部移民局下午發出聲明說，印度在3日及之前核發給義大利、伊朗、韓國和日本公民的所有常規與電子簽證，包括給韓國和日本公民的落地簽證，效力立刻中止。在2月5日及之前核發給中國的常規和電子簽證效力已經提前中止，這項規定持續有效。

這份聲明表示，這些國家的公民不得從空中、陸地或海港的關口入境印度，至於持有令人信服的理由必須入境印度者，可就近向印度駐當地大使館或領事館申請新的簽證。

聲明表示，來自這些國家的外交官，以及聯合國和其他國際機構官員與人員，和持有印度海外公民卡者及航班機組人員，不受最新的入境管制限制，但這些人需要接受強制性醫療檢查。

移民局強調，所有入境印度的外國和印度公民都必須向入境海關的衛生官員和移民官員提供自我健康聲明表和旅遊史。

另外，所有直接或（因轉機）間接從中國、韓國、日本、伊朗、義大利、香港、澳門、越南、馬來西亞、印尼、尼泊爾、泰國、新加坡和台灣抵達印度的外國和印度旅客，都需要在入境海關接受健康監測。

印度在1月30日確診首名感染武漢肺炎病例後，已在機場進行防疫工作，要求從被指定的國家和地區抵達印度的旅客，在機場接受體溫測量等健康監測；這些國家和地區名單中先前雖沒有台灣，但從台灣到印度的所有旅客，早已被衛生官員要求接受體溫測量。

印度迄今已累計11例武漢肺炎確診病例，其中最早確診的3名病例都已經康復。（編輯：韋樞）1090303