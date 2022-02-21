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日媒：岸田文雄擬3月訪印度 盼強化合作防中國

2022/2/21 11:28
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（中央社東京21日綜合外電報導）日本產經新聞報導，首相岸田文雄規劃在3月訪問印度，與印度總理莫迪（Narendra Modi）會談，盼強化兩國合作實現「自由開放的印太地區」，防備中國威脅。

報導說，多名日本政府相關人士透露上述訊息，岸田將視COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狀況，再對是否訪問印度做最後判斷。

若岸田順利成行，將是2017年時任首相的安倍晉三訪印以來，時隔約5年再次有日本首相訪問印度。

報導指出，因應中國不斷嘗試以武力變更現狀，日本重視與亞洲民主大國印度的關係，兩國間領袖持續互相訪問。

今年是日本與印度建交70週年，雙方有意進一步強化關係，儘早舉行雙邊高峰會談。本月11日外務大臣林芳正在澳洲出席「四方安全對話」（Quad）外長會談時，便與印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）達成共識，岸田將在適當的時期出訪印度。

日本前首相安倍晉三與菅義偉曾分別在2019年與2021年規劃訪問印度，但因當地治安狀況以及疫情擴大等因素取消。

岸田去年10月上任首相後，曾在去年11月出訪英國，參加聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）領袖級會議，訪印將成為其第2次出訪；此外岸田曾探詢出訪美國與澳洲，不過都因今年年初疫情擴大而未成行。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1110221

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