器官移植爭議柯文哲被控誹謗 檢不起訴處分

（中央社記者林長順、陳怡璇台北6日電）作家吳祥輝告發曾陷器官移植爭議的台北市長柯文哲違反殘害人群治罪條例、誹謗等，台灣台北地方檢察署偵辦後，認為罪嫌不足，予不起訴處分。

台北市政府副發言人黃瀞瑩告訴中央社記者，本案曾在民國107年台北市長選舉時，造成不必要紛擾與騷動，浪費許多社會資源，期盼這樣的結果還給社會平靜，並肯定台灣在器官移植醫學的努力。

吳祥輝告發柯文哲於民國97年前某日，安排病患到中國器官移植及相關診療手續，與中國醫生喬價格，並在確知移植器官來自法輪功學員後仍持續進行，企圖為中國器官移植建立系統，將台灣系統引進中國，涉犯殘害人群治罪條例。

另外，吳祥輝提告，柯文哲明知「屠殺」（The Slaughter）一書有關柯文哲訪問內容，經柯文哲確認無誤，柯文哲也曾提及所有器官來自法輪功，卻在某次台北市議會備詢時否認說過所有器官來自法輪功，影響他出版「屠殺」中文版。

吳祥輝也提告，柯文哲於107年9月間受訪稱他在報上登全版廣告有幕後金主，他只是打手，並影射他與民主進步黨的關係，涉嫌中華民國刑法誹謗罪。

北檢偵辦後，認為無積極證據足以認定柯文哲犯行，全案罪嫌不足，予不起訴處分。（編輯：李明宗）1090306