警政署北區視訊會議登場 超前部署全國治安

警政署長陳家欽（中）22日親自主持北區「全國疫期治安維護強化措施視訊會議」，要求全國各警察機關協助防疫之際，也要上緊治安發條。中央社記者黃麗芸攝 109年4月22日

（中央社記者黃麗芸台北22日電）為防範疫情期間衍生社會治安問題，警政署長陳家欽今天親自主持北區「全國疫期治安維護強化措施視訊會議」，透過擬定一系列打擊目標，超前部署全國治安強化作為。

有鑑於犯罪行為恐易受武漢肺炎疫情影響，警政署自今起連3天在刑事局分別召開北、中、南地區「全國疫期治安維護強化措施視訊會議」，要求全國各警察機關協助防疫之際，也要上緊治安發條。

陳家欽下午主持北區「全國疫期治安維護強化措施視訊會議」，包括現場30人和參與視訊的319人等，共計有421人與會。

陳家欽致詞表示，首先感謝全國警察同仁努力防疫和維護治安，同時肯定大家的辛勞付出。

話鋒一轉，他指出，警政署在防疫期間已看到有些因素恐影響社會治安，已擬定一系列打擊目標，針對幫派、販毒、暴力討債、地下錢莊、街頭暴力和賭場等，陸續實施掃蕩行動，不放過任何一個違法者，且打擊力道會越來越強。

同時，3月時已請刑事局指派菁英部隊，全力支援各縣市警察局共同打擊犯罪。

陳家欽指出，3月實施一波全國掃黑行動，共逮捕19名幫派分子、148名共犯到案；另，4月實施全國肅槍行動，起獲287把非法槍械和逮捕百餘名犯嫌到案，在防疫期間超前部署全國治安行動，絕不容許任何作奸犯科分子挑戰公權力。

他說，今天這場視訊會議是行動的開始，警政署和各縣市警察局將雷厲風行、貫徹到底，務求防疫和治安雙雙穩定，呼籲全國警察同仁努力團結，在此艱困時期全力壓制犯罪氣焰。（編輯：李亨山）1090422