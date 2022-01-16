全國第3波同步取締酒駕專案 警署：共查獲258件

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）為有效遏止酒駕肇事，警政署昨天執行今年第3次「全國同步擴大取締酒後駕車專案」，全國共設595處路檢點、動員警力4540人，總計全日共取締258件酒駕案件。

警政署今天發布新聞稿表示，為展現防制酒駕決心，今年起陸續於元旦連續假期、1月7日及1月15日共執行3次「全國同步擴大取締酒後駕車專案」，於全國各市、縣易發生酒駕的處所、餐廳、KTV、夜店等治安要點，部署綜合性警力。

統計昨天取締酒駕專案結果，警政署指出，全國共設立路檢點595處，動員警力4540人，全日共取締酒駕258件、含移送法辦180件，相較去年元月份日平均取締192件、含移送法辦124件都增加。

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警政署表示，打擊酒駕為全民共識，防制酒駕工作向來是警政署與各警察機關的重點工作，警方將持續強力執行嚴打酒駕，呼籲駕駛人切勿存有僥倖心理。

警政署指出，民眾飲酒後可多利用「指定駕駛」及「代客駕駛」或搭計程車返家，並籲請餐飲業者應協助代客叫車、代駕服務，有代客泊車服務業者絕不可任由顧客酒後取回車鑰匙自行開車，共同防制酒駕案件發生。（編輯：戴光育）1110116