北市男酒駕撞水泥柱翻車 辯稱接手機釀禍

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）台北市中正區昨晚發生汽車自撞路邊水泥柱和交通號誌燈桿，導致車輛翻覆事故，55歲王姓男駕駛僅右手擦挫傷，他向警方供稱是因接聽手機才不慎釀禍，隨後被發現酒駕送辦。

北市警方昨晚10時許獲報，指中正區新生南路、八德路口有輛汽車的右前車頭擦撞路口行人保護水泥圓柱和交通號誌燈桿，導致車輛翻覆事故。

這起事故造成王姓男駕駛右手擦挫傷、意識清楚，並無大礙、無須就醫，他供稱，自己因接聽手機未發現座車偏離路線，才不慎擦撞路緣釀禍。

但警方現場發現王男身上有酒味，經現場實施酒測明顯超標，現場依涉刑法公共危險罪現行犯逮補歸案。

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另，市警局文山第二分局今天發布新聞稿表示，轄下興隆派出所警員景暐傑、吳泓緯日前執行巡邏勤務時，行經辛亥路四段時，發現年約50歲的卓姓男子駕車卻未依規定使用霧燈，現場予以攔查，發現他渾身酒氣而進行酒測。

但卓男數度思考後，向警方表示拒絕接受酒精測試，並稱僅和朋友聚餐喝下一些酒而已，擔心酒測超標要上法院，所以選擇拒測，警方隨後依違反道路交通管理處罰條例製單舉發、沒入車輛。（編輯：李亨山）1110526