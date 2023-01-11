電動自行車起火燒毀10車 6人受傷送醫

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台中市大甲區慈德路一處外勞宿舍10日深夜發生火警，消防人員到場立即布水線搶救，火勢在20分內控制，共延燒8部電動自行車、2部機車，初步調查為宿舍外電動自行車起火燃燒引起。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年1月11日

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）台中市大甲區慈德路一處移工宿舍10日深夜發生火警，警消迅速撲滅火勢，共8部電動自行車、2部機車燒毀，另5人嗆傷、1名女移工雙腳燙傷送醫，初步調查為宿舍外電動自行車起火燃燒引起。

台中市消防局今天發布訊息指出，10日深夜11時39分，接獲民眾報案指出，大甲區慈德路一處移工宿舍發生火警，派員前往搶救。

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消防人員到場發現，移工宿舍外停放的電動自行車起火燃燒，立刻佈水線搶救，火勢在20分內控制、撲滅，共延燒8部電動自行車、2部機車，起火原因由火調人員進行後續調查與釐清。

警方初步調查，移工宿舍共計47名住戶，火警造成5人嗆傷，1女移工雙腳燒燙傷，送醫救治後均無大礙。警消初步勘查為宿舍門口前電動自行車充電不慎起火燃燒，延燒一旁電動自行車。（編輯：卞金峰）1120111