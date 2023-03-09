不滿遭資遣 前經理竊COVID-19新藥機密遭起訴

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（中央社記者謝幸恩台北9日電）某上櫃生技公司臨床管理處前馮姓經理，在職期間負責控管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等新藥研發進度，被公司資遣前涉嫌帶走新藥機密。北檢今天依違反營業秘密法將馮女起訴。

北檢起訴書指出，馮女在職時負責管理用於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及小分子抗癌新藥安全性的專案進度，不滿遭公司資遣，於民國109年5月18日離職前，涉嫌將2件新藥資訊於5月12日至14日期間，分次傳到她的公務電子信箱，再轉寄到她私人使用的香港電子信箱。

起訴指出，馮女重製帶走的2件新藥資訊，包含公司與藥廠合作的人體臨床試驗收案狀況、與美國食品暨藥物管理局（FDA）的申請進度文件、澳洲彼得麥克林癌症中心（PMCC）與美國兒童腦瘤聯盟（PBTC）的臨床試驗進度等。

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由於馮女帶走的檔案容量太大，一度遭公司電子郵件系統自動攔截，該公司才發現馮女疑跳槽香港某生技公司，並在離職前帶走公司新藥機密，懷疑有違法情事而提告。

馮女向檢察官辯稱，因公司要求她加班準備開會資料，但不允許把電腦帶回家，才把資料寄到私人信箱，並沒有要到香港工作。但檢察官調查全案事證後，認定馮女犯罪嫌疑重大，依違反營業秘密法起訴馮女。（編輯：方沛清）1120309