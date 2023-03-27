天雨路滑交通狀況多 澎湖馬公同傳2起車禍

澎湖縣馬公市陽明路27日晚間下班尖峰時刻車流量大，疑因下雨視線不佳，同時發生機車與計程車、機車與自小客心擦撞等事故，所幸都無人受傷，警方也派員到場釐清事故原因。（馬公警方提供）中央社 112年3月27日