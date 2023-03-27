天雨路滑交通狀況多 澎湖馬公同傳2起車禍
2023/3/27 20:13（3/27 21:30 更新）
澎湖縣馬公市陽明路27日晚間下班尖峰時刻車流量大，疑因下雨視線不佳，同時發生機車與計程車、機車與自小客心擦撞等事故，所幸都無人受傷，警方也派員到場釐清事故原因。（馬公警方提供）中央社 112年3月27日
（中央社澎湖縣27日電）天雨路滑，澎湖縣內頻傳，澎202縣道成功段發生一起疑自撞打滑翻覆；傍晚交通尖峰時刻，馬公市區陽明路武聖廟口前路段上，陸續發生2起機汽車發生擦撞意外。所幸都沒有重大傷亡。
澎湖縣政府警察局馬公分局表示，劉姓男子駕駛自小客車，下午2時28分沿縣道202線市區往郊區方向行駛，行經肇事路段疑打滑自撞路邊護欄。劉男四肢擦挫傷、車輛損壞。劉男並無飲酒，肇事原因由交通分隊調查中。
晚間6時30分許時值下班時段，馬公陽明路武聖廟路段往來車輛甚多，疑天雨視線不佳，先後發生機車與計程車，以及和機車與自小客擦撞事故，所幸都無人受傷，警方出動2組肇事處理小組排除事故。
馬公分局呼籲天雨路滑，行經轉彎處減速慢行及謹慎駕駛，多注意駕車安全及遵守交通規則。（編輯：孫承武）1120327
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