味全龍重返中職 吳志揚：相關作業已啟動

（中央社記者謝靜雯台北13日電）中華職棒今天舉行新春團拜，中職會長吳志揚直言對新球季有很大的期待；對於頂新希望以「味全龍」為名重返中職，吳志揚表示雙方工作團隊已啟動相關作業，並持續溝通。

中華職棒新春團拜，吳志揚表示，過去的努力在農曆年前取得不錯的成果，中職30週年特展進場人數將近2萬人；年前也和中華棒球協會針對重回2020年東京奧運相關賽事國家隊運作簽訂協議；頂新集團也表達意願，希望以「味全龍」名義重回中職。

對於外界關注中職第5隊進度，吳志揚表示，已經陸續與頂新三董魏應充、四董魏應行通過電話，「他們傳達的意願沒有問題」。

先前提到農曆年後將安排中職與頂新正式碰面，吳志揚說，目前還沒正式排定時間，但兩邊的工作人員已碰過面、持續地溝通。中職工作人員就加盟辦法，協助頂新撰寫企劃書，「先定下來最重要」，若能在4月通過新球隊加盟，6月參加中職季中選秀，最快就能在2021年打一軍。

對於第5隊主場選擇，吳志揚表示，高雄和新竹都是選項，但新竹市卡在球場建設還不完整，高雄的澄清湖球場設備已經完全。

此外，球迷們也熱烈討論希望「三商虎」回歸，吳志揚表示，中職會找適當時機安排拜訪，但現在的三商已經不是當時經營三商虎的原班人馬，還要視社會氛圍和企業營運狀況，了解企業加盟意願。（編輯：張雅淨）1080213