YOKOSO桃猿 萬名球迷主場同樂

中華職棒Lamigo桃猿隊11日在桃園主場舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，邀請日職太平洋聯盟啦啦隊、北海道日本火腿鬥士隊啦啦隊、福岡軟銀鷹隊啦啦隊與桃猿啦啦隊LamiGirls一起跳開場舞。中央社記者張新偉攝 108年5月11日

（中央社記者張新偉桃園11日電）中華職棒Lamigo桃猿隊主題日「YOKOSO桃猿」展開，將日職應援文化帶到全猿主場，今天適逢週末假日，球場內外共吸引超過萬名球迷參與同樂。

今天賽前由日職太平洋聯盟啦啦隊Pacific League Girls、北海道日本火腿鬥士隊啦啦隊FIGHTERS GIRL、福岡軟銀鷹隊啦啦隊HONEYS與桃猿啦啦隊LamiGirls集結登場，大跳單曲「Love Me More」，展現台日啦啦隊友好。

10名日職啦啦隊成員也擔任開球嘉賓，為比賽開球。首次來台的福岡軟銀隊啦啦隊成員表示，除能感受到台灣球迷熱情，也對首度開球感到相當興奮，是很特別的經驗。

除了啦啦隊，千葉羅德隊吉祥物謎之魚、東北樂天隊Clutch與福岡軟銀隊吉祥物MATCH KUN也跨海參加盛會，登上看台與球迷一起應援，球團更在7局中模仿日職中場活動，施放白色氣球。

賽事結束後並邀請日本歌手山田信夫（NoB）演唱動漫聖鬥士星矢主題曲「天馬座的幻想」，讓現場1萬2017名球迷聽得熱血沸騰。

和風應援加持，Lamigo桃猿隊在主場表現也毫不遜色，靠著林泓育關鍵2分砲，終場以7比5拿下2連勝也是主場9連勝，全場內外氣氛都嗨翻。（編輯：陳惠珍）1080511

中華職棒Lamigo桃猿賽事11日在桃園主場舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，吸引逾萬名球迷到場同樂。7局上半結束時並模仿日職中場活動，在場中施放白色氣球。中央社記者張新偉攝 108年5月11日

中華職棒Lamigo桃猿隊11日舉辦在桃園球場推出主題活動「YOKOSO桃猿」，邀請日職太平洋聯盟啦啦隊、北海道日本火腿鬥士隊啦啦隊、福岡軟銀鷹隊啦啦隊與桃猿啦啦隊LamiGirls在賽前熱舞開場，炒熱現場氣氛。中央社記者張新偉攝 108年5月11日

中華職棒Lamigo桃猿隊11日舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，賽前邀請日職太平洋聯盟啦啦隊、北海道日本火腿鬥士隊啦啦隊與福岡軟銀鷹隊啦啦隊開球。中央社記者張新偉攝 108年5月11日

中華職棒Lamigo桃猿隊主題活動「YOKOSO桃猿」11日在桃園主場熱鬧展開，賽前特別邀請日職太平洋聯盟啦啦隊、北海道日本火腿鬥士隊啦啦隊與福岡軟銀鷹隊啦啦隊成員擔任開球嘉賓，並與各隊吉祥物合影留念。中央社記者張新偉攝 108年5月11日

中華職棒Lamigo桃猿隊11日在桃園球場舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，邀請日職太平洋聯盟啦啦隊、北海道日本火腿鬥士隊啦啦隊、福岡軟銀鷹隊啦啦隊與桃猿啦啦隊LamiGirls一起大跳開場舞，眾人並合影留念。中央社記者張新偉攝 108年5月11日

中華職棒Lamigo桃猿隊11日在桃園球場推出主題日「YOKOSO桃猿」，場外特別安排多個日本美食攤位，讓球迷享用道地日本小吃。中央社記者張新偉攝 108年5月11日

中華職棒Lamigo桃猿隊主題活動「YOKOSO桃猿」11日在桃園主場盛大舉辦，球場外並設有日本美食攤位，現煮現做讓球迷享用熱騰騰的美味佳餚。中央社記者張新偉攝 108年5月11日

中華職棒Lamigo桃猿隊11日在桃園球場舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，場外安排多種日本遊戲攤位，邀請大小朋友一起同樂。中央社記者張新偉攝 108年5月11日

中華職棒Lamigo桃猿隊11日在桃園處場舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，場外各式攤位充滿濃濃日式祭典風格，有許多日本遊戲可讓大小朋友開心遊玩。中央社記者張新偉攝 108年5月11日

中華職棒Lamigo桃猿隊11日在桃園球場舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，日本大胃王節目曾一度風靡台灣，賽前場外也特別舉辦大胃王比賽，LamiGirls成員籃籃（左）下場與球迷一起開吃。中央社記者張新偉攝 108年5月11日

中華職棒Lamigo桃猿隊11日在桃園舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，邀請日職太平洋聯盟啦啦隊、北海道日本火腿鬥士隊啦啦隊、福岡軟銀鷹隊啦啦隊到場參與，並與球迷合影同樂。中央社記者張新偉攝 108年5月11日