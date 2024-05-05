壽山動物園助救傷每年近百 鳥禽占1/3領角鴞多撞傷

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）春季為鳥類繁殖期，高雄壽山動物園近日救護2隻領角鴞幼鳥，經診治漸恢復健康；園方表示，動物園每年協助近百隻保育類野生動物救傷，其中鳥禽占1/3，領角鴞則多為撞擊傷。

壽山動物園動物收容中心每年協助近百隻不同種類野生動物救傷治療，以爬蟲類動物、台灣獼猴及鳥類為主；其中鳥禽的救傷比例約占三分之一，包括保育類猛禽及一般鳥禽。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿指出，春季為鳥類繁殖期，壽山動物園近日救護2隻領角鴞幼鳥，檢查發現雙眼皆有不同程度角膜破損，經X光檢查後判斷應是頭部撞擊所致，目前已給予相關藥物治療中，預計恢復健康就可回到野外。

觀光局表示，領角鴞是台灣常見小型貓頭鷹，但在角鴞屬中體型最大；領角鴞的食物以昆蟲類、兩爬類、鳥類、小型哺乳動物為主，因與人類生活環境接近，經常會在鄰近城市周邊叢林中被發現。

冬末初春為領角鴞繁殖高峰，幼鳥在親鳥陪伴下，至少須經過2至3個月時間，才能學會在野外生存所須具備各種能力，而幼鳥在練習飛行時，有時會掉落鳥巢附近。

觀光局表示，若民眾發現疑似落巢的領角鴞幼鳥，應先觀察是否有親鳥在旁照顧；若幼鳥看起來健康，且親鳥在附近，就不要干擾。

壽山動物園表示，收容中心接獲的領角鴞救傷案例中，多屬於撞擊造成傷害，常見原因是車輛撞擊、撞到窗戶等，動物個體症狀多為癲癇、眼球震顫、失明或視力模糊、肢體不協調、骨折等。

園方也呼籲民眾尊重野生動物，勿干擾自然生態；如發現受傷或落巢須幫助鳥禽，可撥打1999市民專線，由市府相關單位前往協助或提供諮詢，勿擅自撿拾飼養。（編輯：陳仁華）1130505