周天成拚世錦賽 目標奪牌

（中央社記者黃巧雯台北6日電）2019年世界羽球錦標賽19日將在瑞士登場，台灣一哥周天成過去世錦賽最佳成績為闖進8強，他今天表示，將保持良好狀態及健康，目標世錦賽拿到獎牌。

今年世錦賽籤表出爐，台灣一姐戴資穎名列大會第2種子，她過去世錦賽最佳成績為8強，今年將力拚世錦賽首冠，這次與日本女將奧原希望、中國好手何冰嬌與印度好手辛度（Pusarla V. Sindhu）等人同在籤表下半部，世界球后山口茜和中國選手陳雨菲則在上半部籤表。

戴資穎首輪輪空，32強賽將出戰加拿大選手洪德里克（Rachel Honderich）與香港女將葉姵延之間的勝方，8強賽有可能強碰印度好手辛度（Pusarla V. Sindhu）。

周天成2014、2017、2018年都曾挺進世錦賽8強，今年世錦賽同樣名列第2種子，與他屬於同區籤表的對手還有前球王、中國名將諶龍，以及香港好手香港伍家朗。

周天成世錦賽首輪將對上丹麥好手維汀休斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus），過去兩人交手，周天成拿下6勝2敗，占有優勢。

對於世錦賽目標，周天成今天出席中華台北羽球公開賽賽事啟動記者會時表示，希望能保持良好的狀態和健康，並抱持著像小選手第一次出去比賽的心態，珍惜機會、為台灣奮戰，目標能在世錦賽拿到獎牌。

周天成近況火熱，在印尼、泰國羽球公開賽相繼奪冠，世界排名也將從世界第3升至第2，為生涯新高，也是台灣本土男單第一人。

談到今年最大的轉變，周天成直指「心態」，他認為關鍵在於自己目前沒有教練，反而在場上可訓練自己獨立思考，逼迫自己快速成長，因此近期無論是技術、心態都有成長。

排名升至世界第2，周天成淡然以對，他認為，「這只是一個位置」，不能以高姿態面對其他對手，他期許自己能像小選手一樣去衝擊他們，並展現熱情以及態度，才有獲勝機會。

距離世界球王寶座只差一步，周天成表示，如果具有實力，自然可以達到這個位置，仍須持續提升自身實力，而他也認為 ，永遠都有補不足的地方，羽球比賽21分制，但總會被對手得分，因此須設法提高得分機率，並減少失分，逐步做好每一個小細節，才能更進步。（編輯：屈享平）1080806