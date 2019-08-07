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林子偉本季首轟出爐 上演單場雙響砲包辦3打點

最新更新：2019/08/07 12:49

（中央社記者楊啟芳台北7日綜合報導）波士頓紅襪的林子偉今天在3A比賽敲本季首轟，並演出單場雙響砲，包辦3分打點，幫助紅襪3A以5比4擊退印地安人3A；同場張育成則是4打數沒有安打，吞下2次三振。

林子偉所屬的紅襪3A今天對上張育成所屬的印地安人3A，林子偉先發打第1棒，擔任游擊手，張育成則先發打第4棒，同樣擔任游擊手。

比賽剛開始，林子偉就轟出首局首打席全壘打，幫助球隊先馳得點，本季首轟出爐，接著歐文斯（Chris Owings）也轟2分砲，紅襪3A取得3比0領先。

2局上林子偉再敲出2分砲，本季首轟出爐後第2轟接著出現，紅襪3A取得5比0領先。4局下印地安人3A靠著2支陽春全壘打，追回2分；8局下哈瑟（Eric Haase）再轟出2分砲，不過終場紅襪3A仍以5比4擊退印地安人3A。

總計林子偉3打數敲出2支安打，皆為全壘打，包辦3分打點，還選到1次保送，賽後打擊率來到2成61，且本季全壘打支數一口氣從0支變為2支。張育成則是4打數沒有安打，還吞下2次三振，目前打擊率2成56。（編輯：張雅淨）1080807

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