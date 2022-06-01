悍將教頭丘昌榮對郭俊麟有期待 另盼打線快復甦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯新北1日電）富邦悍將投手郭俊麟昨天先發6局僅失1分，仍無緣中職生涯首勝，總教練丘昌榮今天除了對郭俊麟有更多期待、逐漸恢復到過去最佳狀態外，也希望團隊打線能盡快調整好。

郭俊麟過去曾效力日職埼玉西武獅，2020年參加中職新人選秀會第2輪被富邦悍將隊選進，歷經開刀、復健後，去年首度在一軍賽事亮相，出賽2場，昨天先發出戰統一獅，投6局僅失1分，本季3次登板都是優質先發。

郭俊麟復健過程經歷的辛苦，丘昌榮都看在眼裡，而他也對郭俊麟賦予高度期待，希望透過體能和肌肉調整，逐漸恢復到以往更好的身手。

不過，截至昨天為止，富邦悍將團隊打擊率僅2成22，在5隊中敬陪末座，丘昌榮表示，期待團隊打線能夠復甦，「棒球就是這樣，投手投得好，你也要有打 ，不然都沒得分，投手投球壓力也是很大」。

另外，富邦悍將洋投羅力預計4日迎來本季初登板，悍將屆時得註銷1名洋將，將從洋投優瑪或洋砲霸帝士擇一，丘昌榮強調，尚未開會決定，預計3日定案，目前仍繼續尋找新洋將，包括洋投和洋砲。

丘昌榮表示，希望越早找到新洋將的人選越好，以便在上半季剩餘場次時進行測試。（編輯：卞金峰）1110601