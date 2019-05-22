總統初選喬不定 卓榮泰：難道先前公告是兒戲[影]

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北22日電）民進黨今天召開中執會討論總統初選日程及民調，黨主席卓榮泰向中執委喊話表示，難道3月13日是兒戲般通過初選公告，「以後歷史告訴我們，3月13日的兒戲，我們今天用另一場來把它毀滅掉，我不能讓那樣的事實發生」。

「黨的制度不是為了贏一個人、贏一次選舉」，他強調，黨內初選辦法修改，除非協調階段雙方合議，否則須依照制度在選舉公告前提出，這是基本的公平正義，歷年來都如此，今年也不例外。

民進黨總統初選，總統蔡英文與前行政院長賴清德兩陣營歷經3次協調會，對於手機納入民調、民調對比方式、民調日程等問題沒有共識。

民進黨中執會下午討論總統初選期程相關事宜並首度開放直播。卓榮泰發表上述談話後，有與會者回應「時空環境不同」、「這樣講有失公允」、「不可以這樣講，這樣講就不對了」，卓榮泰隨即宣布休息。

中執會上，英系中執委翁章梁等人提案，民進黨2020年第十五任總統提名初選民調採取三人對比，對手人選為國民黨高雄市長韓國瑜及無黨籍台北市長柯文哲；建議修正現行辦法，總統初選應納入手機進行調查，手機和市話的比率各占一半，6月10日至6月14日辦理民調。

卓榮泰提案將民調時間訂於6月10日到14日，但民調採對比式或互比式，是否與國民黨韓國瑜、台北市長柯文哲進行三方對比，是否納手機，以及相關比例等項目，因3次協調無共識，主張回歸初選辦法的規定。

挺英挺賴交鋒數回合，將近2小時，並無結論。卓榮泰發表談話表示，去年12月他參加黨主席補選，在政見會上，他說會公正公平公開辦理初選，黨章怎麼規定，他就怎麼走。身為黨員直選的主席，他受到制度保障，也要保障這個制度。要對全體黨員、台灣民主負責。

他說，3月6日中常會、3月13日中執會，在場也是各位，兩次會議議決所公布的總統提名初選公告，中央黨部所據以執行的初選辦法、流程、以及採用的民調方式，當時都經過大家通過，這是經過黨內多方討論所形成的共識，也是集合黨內前輩菁英智慧的結晶，已行之多年，是為了讓黨內各類公職初選制訂，並且適用於所有參與者，絕不是為任何個人單獨制定。

卓榮泰指出，無論總統初選有幾位參選者，制度的公平性都不應該受到影響。協調到最後，如果參選雙方還無法形成共識，就要遵守黨內公告的規則與辦法，不能片面修改比賽規則。

卓榮泰向與會中執委表示，「我希望大家思考，我們今天坐在這裡，和3月13日坐在這裡，難道3月13日是如同兒戲般通過那樣的公告嗎」，「以後歷史告訴我們，3月13日的兒戲，我們今天用另一場來把它毀滅掉，我不能讓那樣的事實發生。」

民進黨3月6日中常會通過第15任總統提名初選選務工作日程；3月13日中執會通過總統提名初選作業選務相關事項。民進黨中央原本規劃，3月18日至3月22日進行領表登記，4月10日至12日民調，4月17日中執會公告總統初選名單。（編輯：黃瑞弘）1080522