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費德瑞逃過7個賽末點 驚險挺進澳網4強

最新更新：2020/01/28 18:53

（中央社墨爾本28日綜合外電報導）瑞士天王費德瑞今天在澳洲網球公開賽上演生涯最精彩逆轉秀之一，驚險躲過7個賽末點，以6比3、2比6、2比6、7比6（10比8）、6比3擊敗美國選手衫格林，挺進男單最後4強。

拿過6座澳網男單冠軍的費德瑞（Roger Federer）對上世界排名第100的衫格林（Tennys Sandgren），先拿下首盤，但在第2和第3盤卻頻失誤，且第3盤一向冷靜的費德瑞爆粗口遭主審警告，並罕見申請長時間傷停治療大腿內側，而遭衫格林連奪2盤。

儘管費德瑞的行動看似因傷勢伸展不開，但他繼續奮戰，在第4盤救下7個賽末點，並在搶七勝出，將比賽逼入第5盤。

費德瑞賽後表示：「我在居下風時告訴自己，我相信奇蹟。今晚我難以置信地幸運，...我很幸運能贏球，4強賽時我也會如此盡力。」

38歲的費德瑞拿下個人澳網第102場勝利後，成為43年來打入澳網男單4強最高齡選手。他下一場將對上塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）和加拿大好手羅尼奇（Milos Raonic）的勝方，繼續尋求生涯創紀錄第21座大滿貫賽獎盃。（譯者：陳正健/核稿：張正芊）1090128

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