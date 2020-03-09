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疫情延燒油價暴跌 日經跌逾千點東證遁入熊市

最新更新：2020/03/09 17:49
市場擔憂武漢肺炎疫情，加上國際油價暴跌，東京股市日經指數9日收盤重挫逾5%，創2018年2月以來單日最大跌幅。（共同社提供）
市場擔憂武漢肺炎疫情，加上國際油價暴跌，東京股市日經指數9日收盤重挫逾5%，創2018年2月以來單日最大跌幅。（共同社提供）

（中央社東京9日綜合外電報導）市場擔憂武漢肺炎疫情，加上國際油價暴跌，導致美元兌日圓匯率走貶，東京股市日經指數今天收盤重挫逾5%，創2018年2月以來單日最大跌幅。

日經225指數大跌1050.99點，跌幅深達5.07%，創2018年2月以來單日最大跌幅，終場跌破2萬點大關，收在19698.76點。

東證股價指數（TOPIX）重挫82.49點，跌幅達5.61%，收1388.97點，創2016年11月以來最低紀錄，宣告進入熊市。

華爾街股市6日收盤重挫，拖累日股今天開盤大跌。岡三證券公司（Okasan Securities）經紀人山本信一（Shinichi Yamamoto）告訴法新社：「市場湧現恐慌性賣壓，日圓走強也削弱日股投資人信心。」

全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯因與俄羅斯在減產議題上談判破裂，決定下調官方油價至前所未見的低點，引發國際油價暴跌，全球股市也跟著重挫。（譯者：李宛諭/核稿：劉淑琴）1090309

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