國營事業放榜1440人通過 錄取率7.23%近5年次高

經濟部26日公布所屬事業機構新進職員錄取，1440人順利跨入公家窄門，平均錄取率7.23%，為近5年次高。圖為2016年國營事業職員招考。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北26日電）適逢國營事業退休潮，捧鐵飯碗的機會大幅增加。經濟部今天公布所屬事業機構新進職員錄取，1440人順利跨入公家窄門，平均錄取率7.23%，為近5年次高。

經濟部專門委員林靜玟說明，由於近年國營事業面臨退休潮，為了補足人力、改善人力結構率取率確實有顯著提升。回顧近5年，錄取率分別為6.63%、6.56%、6.45%、7.51%、7.23%。

台糖、台電、中油及台水等經濟部所屬國營事業在去年11月辦理108年新進職員甄試，經濟部2月初公布通過初試人員名單，進行後續複試工作，並於今天放榜。

合計26個類別，共錄取1440人、備取539人，平均錄取率依筆試到考人數計算約7.23%。

榜單已於經濟部公布欄公告，並於甄試網站及各事業機構網站公布。

根據經濟部提供的資料，正式聘用人員起薪及晉薪會依照所分發的公司規定辦理，目前各油電糖水起薪平均落在約新台幣3萬6000元至3萬9000元之間，再依據工作績效逐步晉升。

經濟部說明，錄取人員將依總成績高低及志願分發各事業機構任職，並統一於109年4月27日至各事業機構報到，報到地點及程序由各事業機構個別通知。未依事業機構通知報到者，即喪失錄取資格，不過如果因為兵役或分娩而無法報到者，可依個案申請，逾期未提出申請者，即喪失錄取資格。（編輯：楊凱翔）1090326