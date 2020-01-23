武漢肺炎來勢洶洶 專家：規模至少SARS十倍

（中央社台北23日電）香港大學新發病毒性疾病學講座教授管軼近日實地考察後表示，武漢肺炎感染規模至少是2003年SARS的「10倍起跳」；由於當地民眾直到昨天都對疫情無感，目前「傳播源已經全面鋪開了」。

綜合香港鳳凰網、立場新聞等媒體報導，管軼21日率隊赴武漢考察後對財新網駐港記者透露，武漢當地衛生防護沒有升級，市民對疫情無感，「似乎不作為」的當地政府甚至未對出城民眾提供任何隔離指引，「以我親自觀察調研所見，到22日武漢還是一個不設防的城市」。

這位專家日前曾到武漢小東門市場勘察，現場仍有許多人忙著辦置年貨，而且市場衛生情況並不理想，大部分民眾也沒有配戴口罩。

此外，管軼指出，機場檢測把關同樣不理想，「地面沒有消毒，只有人手握體溫計監測體溫」。

22日離開武漢的管軼以「有心無力、很悲憤」形容自己的心情。他對於武漢封城的實際效果存疑，並保守估計，「這次感染規模是SARS的10倍起跳」。

他直言，「我經歷過這麼多，從沒有感到害怕過，大部分可控制，但這次我怕了」。

管軼強調，目前「傳播源已經全面鋪開了」，並判斷「疫情在武漢已經無法控制」，而「最可怕的是，病毒的源頭都已經被銷毀得乾乾淨淨」。

管軼為病毒學研究領域專家，目前擔任香港大學新發傳染性疾病國家重點實驗室主任以及流感研究中心主任。2003年「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）爆發期間，管軼和他的團隊成功確定了SARS冠狀病毒及廣東活禽畜市場的傳染源，遏止了2004年初SARS的再次爆發。

為防止疫情擴散，武漢官方今天凌晨宣布上午10時起「封城」，全市城市公車、地鐵、渡輪及長途客運全面停駛，市民無特殊原因不得離開武漢，機場、火車站等離漢管道也暫時封閉。

對此，管軼認為已經過了黃金防控期，實際效果並不樂觀，「首先春運大潮已經快結束了，洶湧人群出城，可能都是移動的病毒」。（編輯：周慧盈/朱建陵）1090123