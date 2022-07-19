中國「全球安全倡議」未得迴響 專家警告不可輕忽

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（中央社台北19日電）美媒引述分析指出，中國國家主席習近平在今年博鰲亞洲論壇上發表的「全球安全倡議」儘管沒有得到國際社會很大迴響，但該倡議可能成為中共從根本上修改國際秩序的重大計劃，不可輕忽。

據美國之音報導，「全球安全倡議」引起了研究者的關注。

美國麻省理工學院政治學教授傅泰林（M. Taylor Fravel）表示，「全球安全倡議」提出的「安全不可分割原則」引起他的注意，「我真的找不到很多以前北京外交部提到過『安全不可分割』的文件」。

傅泰林並指，「全球安全倡議」否認美國作為全球安全參與者的合法性的不斷努力的一部分，「無論是習近平的講話，還是後來外交部長王毅的論述，主要都是針對美國，針對美國領導的國際秩序。」

德克薩斯大學奧斯汀分校林登.約翰遜公共事務學院副教授格雷滕斯（Sheena Chestnut Greitens）則認為，「全球安全倡議」與2014年4月官方提出的「總體國家安全觀」存在非常緊密的關係。

格雷滕斯指出，「總體國家安全觀」對中國國內安全機構產生全面改革，包含人民武裝警察的作用、紀律檢查機構、反腐運動都與之相聯。他形容「全球安全倡議」是「總體國家安全觀」的外在表現與投射。

格雷滕斯說，政治安全被定義為中國的社會主義制度、中共領導，特別是以習近平為核心的中共中央領導的安全。

他強調，這確實是一個黨國和一個政權的安全觀，所以看到的是這樣的想法現在正在國際上進行測試，「我認為重要的是要記住，它正在向海外擴展」。

前美國律師協會法治項目中國主任虞平表示，它透露的就是要搞勢力範圍的均衡，並不是尋求全球安全，「或者是全球安全繫於各國實力，軍事也好，政治也好，這樣一個現實劃分和平衡，這樣一來，『聯合國憲章』就被架空了。」

虞平指出，這就不是一個全球安全問題，是決定了一個新規則，就是勢力劃分。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110719