雙減政策週年 中國補習地下化資源反向菁英傾斜

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中國「雙減」政策執行週年，補習行業非但沒有消失，反而走入地下化，更高的學費和更需人脈引介的家教師資，使資源反向重分配給中上階層家庭。圖為2021年9月上學的南京小學生。（中新社提供）

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（中央社記者沈朋達台北26日電）中國試圖以「雙減」政策整治補習業，減輕學生和家長負擔。一年後，補習業並未消失，而是走入地下化，更高的學費和更需人脈引介的家教師資，使資源反向重分配給中上階層家庭。

為了減輕學生的補習負擔和家長的學費開支，中國去年7月24日公布「關於進一步減輕義務教育學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」（簡稱「雙減」），衝擊了原先市值粗估近人民幣2兆元（約新台幣8.9兆元）的中國補教業，大量線上和實體補習公司裁員關閉，老牌業者「新東方」也被迫轉型。

一年過後，中國學生和家長的補習壓力是否減輕了？

上海英文媒體「第六聲」（Sixth Tone）近日報導，「雙減」政策推出後，補習業並未消失，反而催生了龐大的補習黑市，這個市場讓經濟富裕、人脈豐富的中上階層家庭，更容易獲得補習資源。

報導引述在北京從事金融工作的陶姓家長表示，她12歲孩子的暑假被英文、數學、物理和課輔課程排滿了。她找到的補習班都是由小公司經營，他們從監管網中逃脫，「只要努力尋找資源，你還是能找到他們」。

一名吳姓家長也在「雙減」實施後，連同兩個家庭，為子女找到外籍英文老師上1對3的家教課。居住在教育競爭激烈的海淀區，她還安排7歲孩子在暑假上英文、中文、數學、繪畫、芭蕾、電腦和游泳等課程。

報導引述紐約大學研究中國教育體系的副教授程華宇（Hua-Yu Sebastian Cherng）分析指，當一項政策影響中上階層家庭時，他們會找到繞過法律的方法，「這些家庭有最豐富的資源，他們最了解如何在中國做事」。

不過吳姓家長也反應，「雙減」讓補習費用更高了。以往小孩的英文班學費大約是一年2萬元，現在則是兩倍。她估計，女兒每個月的課外學習費要1萬多元。

這樣的補習開支，擔任高階白領、年薪合計百萬的吳家夫婦還可負擔；但多數北京的家庭收入只有這個數目的1/4。

一名在上海的范姓家長說，11歲女兒現在只在一個因「雙減」政策轉型為非營利機構的補習班上課，不過課程從實體轉為線上，小孩的收穫並不多，成績也退步。

她說，現在雖然省了補習費，但要花更多時間教女兒，且自己無法像補習班一樣有系統地教學。

她也反應，自己很難找到地下補習班的資源，其他家長也保持低調，不願幫忙。

報導引述多位家長稱，因為擔心被舉報，也因為學生的競爭本來就很激烈，他們對孩子上家教的事保持低調，也不希望其他學生接觸到同一位老師。

程華宇表示，中國家長的焦慮更甚以往，這是「雙減」政策無法徹底消除家教所造成的影響，「中產階級的家長更緊張；短期內，最菁英的中上層家庭則已找到了出路」。（編輯：李雅雯）1110726