更多編輯台推薦新聞：
我的法國影展落幕 「空姐沒有明天」摘評審團大獎
娛樂

我的法國影展落幕 「空姐沒有明天」摘評審團大獎

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
氣候變遷
新聞專題
氣候變遷1/300
首頁 / 兩岸

因應氣候變化產業投融資 浙江領軍支持

2023/2/14 16:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）浙江省日前公布「促進應對氣候變化投融資的實施意見」，引導更多資金投向應對氣候變化領域的投資和融資活動，並將控制對「高碳低效」領域貸款。這是中國首個做出相關實施意見的省區。

澎湃新聞報導，浙江這份「實施意見」的支持範圍包括減緩、適應氣候變化兩方面，如控制工業、農業、廢棄物處理等非能源活動溫室氣體排放；優化能源結構，發展非化石能源；增加森林、溼地、海洋等碳匯等。

「實施意見」鼓勵金融機構對納入浙江減汙降碳協同試點的區域、企業、項目等重點給予授信支持。在風險可控的前提下，支持機構及資本探索開發碳期貨、碳期權及碳配額質押融資等碳排放權相關的金融衍生產品和服務。

創新基於企業碳資訊的「碳效貸」、「低碳貸」「減碳貸」「氣候貸」等新型金融產品和服務，鼓勵發展環境汙染責任保險、碳保險等綠色保險產品。金融機構將合理控制「高碳低效」領域貸款。

此外，浙江將引導民間投資與外部資金進入氣候投融資領域。在省域內規範推進政府和社會資本合作（PPP）項目，對省產業基金支持、以PPP模式操作的綠色低碳項目，支持其進行資產證券化融資，鼓勵社會資本以市場化方式設立綠色低碳產業投資基金。（編輯：張淑伶/邱國強）1120214

#氣候變化
#氣候變遷
#浙江
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
智利森林大火釀24死 301處火勢待撲滅