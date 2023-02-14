因應氣候變化產業投融資 浙江領軍支持

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（中央社台北14日電）浙江省日前公布「促進應對氣候變化投融資的實施意見」，引導更多資金投向應對氣候變化領域的投資和融資活動，並將控制對「高碳低效」領域貸款。這是中國首個做出相關實施意見的省區。

澎湃新聞報導，浙江這份「實施意見」的支持範圍包括減緩、適應氣候變化兩方面，如控制工業、農業、廢棄物處理等非能源活動溫室氣體排放；優化能源結構，發展非化石能源；增加森林、溼地、海洋等碳匯等。

「實施意見」鼓勵金融機構對納入浙江減汙降碳協同試點的區域、企業、項目等重點給予授信支持。在風險可控的前提下，支持機構及資本探索開發碳期貨、碳期權及碳配額質押融資等碳排放權相關的金融衍生產品和服務。

創新基於企業碳資訊的「碳效貸」、「低碳貸」「減碳貸」「氣候貸」等新型金融產品和服務，鼓勵發展環境汙染責任保險、碳保險等綠色保險產品。金融機構將合理控制「高碳低效」領域貸款。

此外，浙江將引導民間投資與外部資金進入氣候投融資領域。在省域內規範推進政府和社會資本合作（PPP）項目，對省產業基金支持、以PPP模式操作的綠色低碳項目，支持其進行資產證券化融資，鼓勵社會資本以市場化方式設立綠色低碳產業投資基金。（編輯：張淑伶/邱國強）1120214