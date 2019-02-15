景氣好時資金流向 多選擇投資型保單與股票

（中央社記者潘姿羽台北15日電）景氣好時，資金靈活配置更顯重要，央行甫出刊的資金流量統計年報顯示，2017年景氣正好，家庭多選擇報酬率較高的投資型保單、買股票，企業則持續進行海外布局。

2017年全球景氣穩定擴張，台灣對外貿易動能上揚，民間消費增加也帶動國內經濟溫和成長，據主計總處國民所得統計，2017年經濟成長率達3.08%，為2015年以來最高成長幅度。

央行近期出版中華民國資金流量統計年報，內容指出，2017年全球股市多呈上漲，台股也價量俱揚，國內資金方面，因國際股市升溫，國外證券投資持續增加，此外，美國聯準會（Fed）持續升息，外匯存款及國外存款也有明顯成長。

進一步觀察與民眾較貼近的家庭部門資金動向，年報顯示，2017年底家庭部門的金融性資產總額為新台幣93兆1509億元，年增7.80%，主要來自國人增加國內有價證券投資及人壽保險準備與退休基金準備。

央行報告顯示，家庭部門在資產配置上，仍以持有存款、人壽保險準備與退休基金準備為主，比重約6成，不過受利率續處低檔影響，家庭部門將存款移往報酬率較高的類定存保單或投資型保單，使得存款比重減少1.64個百分點；而台股呈現上漲格局，也讓家庭增加投資上市櫃公司股票。

至於企業部門，2017年底金融性資產總額為35兆2965億元，年增5.69%，主要來自應收及預付款、國內股權投資，以及對外直接投資的增加；資產配置方面，對外直接投資與應收及預付款合計比重超過5成，主因是企業持續海外投資布局，以及景氣回溫，國外商業授信成長所致。（編輯：張均懋）1080215