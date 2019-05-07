萬年清8日起競拍 每股底價38.76元

（中央社記者潘智義台北7日電）工業用水及廢水高級處理工程公司萬年清今天表示，配合初次上櫃前辦理現金增資，對外公開承銷1750張，其中1360張採競價拍賣，競拍期間5月8日起至5月10日止。

萬年清指出，上櫃前辦理現金增資發行新股以及過額配售，對外公開承銷股票當中的競拍底價每股新台幣38.76元，預計5月14日開標，5月底正式掛牌上櫃。

萬年清日前董事會已通過107年度配發現金股利，待6月13日股東常會決議通過後即可正式發放，若以上櫃後掛牌股本計算，本次競拍得標者，如股票持有至除息基準日，每股可配發現金股利約2.22元。

萬年清說明，新股競價拍賣每標單最低為1張，投標數量以1張的整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過175張。

萬年清今天公告2019年4月合併營收為5671.6萬元，較去年同期增加200.34%，累計1至4月合併營收1億6119.3萬元，較去年同期成長182.16%，上半年通常為公司傳統淡季，但因接獲遠東集團越南廠擴建工程，今年截至4月業績淡季不淡，加上有多項工程案正在進行，看好今年營運狀況較去年明顯成長。

萬年清指出，今年1月參加外貿協會在孟買與新德里舉辦的台印投資貿易合作洽談會取得豐碩成果，除擁有的廢水處理技術與設備已獲印度大廠青睞，雙方已洽談合作，近期更接獲印度當地的工業區廢水處理廠訂單，將於下半年挹注營收及獲利。預期未來越南及印度市場新工程案量持續成長，可望進一步提升獲利。

萬年清與工研院鑑於未來水回收以及循環經濟應用，採用高純度結晶技術技術需求，雙方就下世代水處理與資源回收技術簽署合作意向書，未來將推動國內水處理產業的升級，為台灣建構循環經濟體系的基礎，接軌全球綠色商機，推動產業永續發展。（編輯：郭萍英）1080507