新台幣升或貶 楊金龍：央行調節匯市絕不草率

（中央社記者潘姿羽台北20日電）央行日前罕見地主動表態進場調節匯市，央行總裁楊金龍今天強調，不論新台幣升或是貶，態度都是一致的，一直以來都密切關注市場波動，進場調節絕對不會是草率舉動。

今年5月，美中貿易戰烽火再起，新台幣跟著劇烈波動，單月貶幅2.24%，創逾3年半最大。

央行6月初公開表示，為維持市場秩序，進場調節，因此抵銷外匯存底投資運用收益；5月外匯存底4644.34億美元，月減3.94億美元，終止連6個月創高紀錄。

學者解讀背後的重要含義，除了對外宣示央行並非「阻升不阻貶」，也表態不樂見新台幣短期大幅震盪波動，會持續努力穩定新台幣匯率。

楊金龍今天於理監事會會後記者會上，也說明央行採行管理浮動匯率制度的目的，在台灣資本移動近乎完全自由化的情況下，考量台灣貿易依存度高，匯率波動不宜過大，同時為了保有若干程度的貨幣政策自主性，以因應國內外經濟金融衝擊，因而採取管理浮動匯率制度，維持新台幣匯率動態穩定。

楊金龍也說，5月之所以進場調節匯率，是基於很密切注意市場，了解市場動向後才做的判斷，絕不失之於草率。

新台幣5月受美中貿易戰升溫的衝擊，一路走貶，近兩天則因川習會成定局，以及美國聯準會表態轉鴿派等利多因素，強勢走升。

楊金龍表示，現在因為金融帳完全開放，資金進出非常自由，匯市很容易受到國際訊息影響，外資5月大出走，這幾天因為美中貿易談判有進展，市場情緒馬上又轉變，資金流動顯著；對央行來說，不論釋出資金或吸收資金，都要有一致性，進場調節都是在密切留意市場情況後，才做出的決定。（編輯：林興盟）1080620