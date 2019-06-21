蘋果警告 美對中國商品加徵關稅恐適得其反

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）蘋果公司（Apple）警告，美國政府計劃對中國進口商品加徵關稅恐適得其反，表示此舉將傷害蘋果競爭力，並讓「市場傾向」非美國的競爭對手。

蘋果在本週致函美國貿易代表署（U.S. Trade Representative），表示總統川普計劃加徵關稅，將傷害這家科技巨擘的競爭力，最後也將縮減蘋果對美國經濟在稅賦和投資方面的貢獻。

蘋果在標註日期為6月17日的信函中指出，蘋果為美國最大的納稅企業，且正走在未來5年投資美國3500億美元的軌道上。

這家iPhone手機製造商指出：「美國對蘋果產品加徵關稅，將導致蘋果對美國經濟的貢獻降低。」

蘋果還表示，這項徵稅計畫將「對蘋果全球競爭力造成壓力」，並助長中國競爭對手。

蘋果信函內容寫道：「我們在全球市場競爭的中國製造商在美國市占率並不高，因此不會受到美國關稅衝擊。」

若干媒體報導，蘋果正考慮將部分iPhone等產品生產由中國轉移至印度或其他國家。蘋果指出，美國政府計劃加徵關稅項目名單「涵蓋所有蘋果主要產品，包括iPhone、iPad、Mac、AirPods和AppleTV」。

美國已對價值超過2500億美元中國商品加徵25%關稅。

川普揚言加碼對價值3000億美元中國商品加徵關稅，引發全球市場憂慮。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1080621