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外資上週賣超47.78億 面板雙虎賣最多

最新更新：2019/07/15 18:21

（中央社記者潘智義台北15日電）台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣47.78億元，其中賣超友達7.88萬張最多，買超旺宏7.16萬張最多；賣超前兩名都是面板股。

證交所統計，上週外資自集中市場賣超最多的前3名上市公司股票依序為友達賣超7萬8752張、群創賣超7萬2508張、大同賣超4萬6392張。

友達自5月16日收在9.86元，跌破10元面額之後，5月29日收在8.91元，跌破9元關卡，5月30日收在9.02元，隨即回到9元之上，直到上週五7月12日收在8.93元，才又跌破9元，上週也成外資賣超第1名個股；今天友達收在8.93元平盤價。

群創今天收在7.17元，下跌1.23%。群創在盤後宣布將買進庫藏股，董事會決議買回股份總金額上限新台幣1546億8738萬3000元，預定買回期間自7月16日至9月15日兩個月，買回8萬張。

另外，上週外資自集中市場買超最多的前3名上市公司股票依序為旺宏買超7萬1582張、南亞科買超5萬8837張、亞泥買超2萬6945張。

上週外資在集中市場賣超47.78億元，其中買進金額為1272.74億元，賣出金額為1320.52億元。自今年初至7月12日止，外資累計買超421.43億元，其中買進金額為3兆9984.21億元，賣出金額為3兆9562.78億元。

自今年初至7月12日止，外資總持有股票市值為13兆563.82億元，占全體上市股票市值的40.03%，較7月5日的12兆9341.39億元，增加1222.43億元。（編輯：鄭雪文）1080715

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