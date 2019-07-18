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採購AI語音助理 台灣使用者重視隱私權

最新更新：2019/07/18 11:16

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）人工智慧（AI）語音助理日益普及，不過MIC調查顯示，台灣使用者重視AI語音助理隱私權超過產品價格，建議業者應用需兼顧消除使用者隱私權疑慮的服務品質。

根據資策會產業情報研究所（MIC）針對國內1000位民眾的調查結果顯示，台灣使用者對於採購AI語音助理的優先考量因素，前三名分別是可靠性與連網穩定性、個資隱私保護、價格接受度。

MIC資深產業分析師林巧珍指出，調查結果呈現消費者對於隱私權的重視超過產品價格，未來業者在推出人工智慧AI語音助理應用，必須同時兼顧消除使用者隱私權疑慮的服務品質。

林巧珍也指出，美國的消費者，因為AI語音助理內建至各類型智慧裝置與智慧家具的趨勢，產生隱私疑慮聲浪與日俱增，已成為美國消費者採購商品的主要考量因素之一。

展望AI語音助理發展趨勢，MIC預期未來兩年，相關邊緣或離線AI語音助理的應用產品將明顯攀升，多款模型「分散在眾多終端裝置上訓練」的情境，將越來越普遍，AI語音助理將從雲端服務朝向「落地服務」的方向發展。

林巧珍分析，落地版AI語音助理持續朝向「瘦身與壓縮」的方向發展，才能符合現行終端裝置的硬體限制，但又須滿足消費者更多功能服務的需求，就會涉及更多的演算法設計。

MIC預期未來的AI語音助理終端裝置的運算效能、記憶體空間，都會持續提升，帶動AI晶片（AI on chip）與相關零組件規格的需求攀升。（編輯：林興盟）1080718

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