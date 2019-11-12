夜盤交易熱 去年期貨交易突破3億口創新高

（中央社記者劉姵呈台北12日電）金管會主委顧立雄今天表示，受美中貿易衝突影響，市場波動增加，台灣投資人對夜盤交易需求增加，至今年8月，夜盤占日盤比重已達30%，推升去年交易量首次突破3億口，創歷史新高。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天出席「第5屆期貨鑽石獎頒獎典禮」活動表示，台灣期貨市場發展日漸成熟，各項新商品持續推出，涵蓋國內外股價指數、匯率、商品等多樣類別，加上期貨市場夜盤交易制度推出，與國際市場接軌，交易量也持續成長，去年交易量更是首次突破3億口，創歷史新高，於全球名列第17名。

為持續推動資本市場與國際接軌，顧立雄說，今年除進行法規修正外，並督導期交所推動創新商品及落實制度精進，包括3大面向。

首先，法規制度方面，顧立雄指出，為促進國內制度與國際接軌，金管會推動完成期貨交易法修正案，將於今年1月公布，修正重點包括將交換契約、其他類型契約及契約組合等期貨交易型態，納入期貨交易法規範；適度提高罰鍰上限額度。

再者，商品創新方面，為因應全球永續發展投資趨勢，期交所規劃於2020年推動「台灣永續指數期貨」上市，顧立雄說，可進一步帶動法人機構重視責任投資，為台灣資本市場帶來正向循環。

最後，交易制度方面，顧立雄表示，2017年5月推出夜盤交易，涵蓋歐美股市交易時段，推出後交易就持續成長，夜盤占日盤比重已從2017年的5.15%，到今年8月已上升達30%。

顧立雄說，最近幾個月來，受到美中貿易衝突影響，市場波動增加，更推升夜盤交易需求，比重曾一度高達46%，顯見台灣投資人對夜盤交易的需求日漸增加。

另外，顧立雄表示，期貨市場已分階段完成期貨市場動態價格穩定機制，防範市場價格異常波動，以落實對交易人權益的保護。（編輯：鄭雪文）1081112